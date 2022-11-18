В Баку прошла масштабная международная конференция по проблемам музыки в эпоху глобализации

С 14 по 16 ноября в Азербайджанской Национальной Консерватории состоялась масштабная Вторая международная научно-практическая конференция на тему "Музыкальные традиции в эпоху мировой глобализации". Это были три дня, которые оказались весьма насыщенными для всех, кто заинтересован в изучении, сохранении и развитии музыкальных традиций, в эпоху воздействия глобализации всех областей общественно-экономической жизни, в том числе и культурного наследия.

Со вступительным словом приветствия выступили ректор Азербайджанской Национальной Консерватории - народный артист, профессор Сиявуш Керими и проректор по научной работе АНК, заслуженный деятель искусств, профессор Лала Гусейнова.

По информации Day.Az, гостями конференции стали музыковеды, музыкально-общественные деятели, физиологи, педагоги более 10 стран (Азербайджана, США, Англии, Турции, Швеции, Бразилии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, России и др.), которые обсудили влияние глобализации на культуру, в условиях, когда мир становится единой "глобальной деревней" (термин введен ученым-коммуникатором Маршаллом Маклюэном), проблему сохранения разнообразия музыкальных культур в период стандартизации форм культурного самовыражения, которая во всем мире становится особо актуальной. В мире наблюдается процесс экономического и политического развития, интеграции и в то же время растет осознание своей национальной идентичности, разноплановости, которая проявляется в сохранении культурного кода каждого народа.

Развернутая программа конференции, исходя из тематики выступлений, была поделена на 7 секции: "Фикрет Амиров - 100. Проблема взаимосвязи традиционной музыки и композиторского творчества" (модератор - профессор Земфира Абдуллаева); "Современные исследовательские подходы в этномузыкологии" (модератор - профессор Фаттах Халыгзаде); "Традиционная музыка и композиторское творчество" (модератор - профессор Зумруд Дадашзаде); "Этноорганология и исполнительство этнической музыки" (модератор - профессор Аббасгулу Наджафзаде); "Проявление особенностей традиционной музыки в современном общественно-культурном пространстве" (модератор - профессор Лала Гусейнова); "Функциональные системы и механизмы сохранения музыкальных традиций" (модератор - профессор Улькяр Алиева).

Большой интерес вызвал инновационный для музыкальных научных конференций Азербайджана проект - сессия "Физиология и акустические исследования вокального голоса" под руководством Александрии Султан вон Брюсельдорфф, в которых рассматривались история и теория вокала, проблемы становления голоса и его акустические возможности, проблемы вокального образования и современное состояние музыкально-сценического искусства. Следует отметить, что А. Султан вон Брюсельдорфф возглавила научную лабораторию при АНК по направлению изучения азербайджанского народного вокального искусства (мугама и ашыгского искусства).

На три дня залы "Баку" и "Карабах" Азербайджанской Национальной Консерватории превратились в пространство для многочисленных дискуссий, активных обсуждений и ожесточенных споров, они также стали прекрасной образовательной площадкой для начинающих ученых.

Также в программу конференции вошли концертные выступления хорового коллектива АНК под руководством Лейлы Залыевой и Айтен Аслановой и двух оркестров народных инструментов консерватории под руководством Арифа Магеррамова и Эллады Мамедовой.

Как отметила проректор на научной работе АНК Лала Гусейнова специально для Day.Az, Азербайджанская Национальная Консерватория уже во второй раз проводит столь масштабную международную научную конференцию. "По сути, это целый проект - своего рода платформа для обмена опытом, ресурсами, творческими идеями, инновационными проектами, в том числе связанных с цифровыми технологиями в плане сохранения традиционной музыки, внедрения данных технологий в образовательный процесс. Такое конструктивное общение - это всегда толчок к росту и изменению музыкального актива, действий по развитию музыкальной жизни Азербайджана", - отметила Л. Гусейнова.