В Красной Слободе прошел концерт музыкантов из Израиля

Известный в Израиле певец и музыкант, музыкальный руководитель народного инструментального ансамбля Sevgi Сиин (Сеня, Салман) Рабаев вместе со своим коллективом выступил с концертной программой в Красной Слободе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера было отмечено, что в Азербайджане многовековые традиции толерантности и мультикультурализма, где все народы, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья.

72-летний Рабаев известен в Израиле как исполнитель азербайджанских мелодий, в том числе и на кяманче. Родился в Баку 22 октября 1950 года. Его настоящее имя Сиин. Родители звали его Сеней. Азербайджанские же друзья дали ему красивый музыкальный псевдоним Салман. Он окончил экономический факультет Азербайджанского института нефти и химии имени Азизбекова. С 1990 года живет в Израиле. Работал сотрудником налоговой инспекции города Хайфа, а затем в частной фирме. Музыкант искренне любит Баку, посвящает родному городу свои стихи и песни, всегда поддерживает Азербайджан. В его репертуаре есть такие композиции, как "Карабах", мугам "Шур", песня Ana Kür и другие. Является членом Международной ассоциации Израиль-Азербайджан - "АзИз".