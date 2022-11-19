В Баку представлена необычная выставка носков

В Музее каменной летописи в Баку состоялось открытие выставки "Начинайте штопать для устойчивого образа жизни", организованной посольством Латвии в Азербайджане, Art Academy of Latvia при поддержке QGallery и PlatformArt, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Мероприятие было посвящено 104-летию Дня независимости Латвии.

На открытии выступили временно поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша, профессора Латвийской академии искусств Иева Крумина и Барбара Аабеле, куратор выставки, заслуженная художница Азербайджана Сабина Шихлинская, которые отметили значимость очередного проекта в рамках культурного взаимодействия между странами, актуальности решения мировых проблем.

В оригинальной экспозиции были представлены носки, которые являются точной копией оригиналов из Национального исторического музея Латвии, датируемые второй половиной 18 века и собранные из разных регионов страны. Манжетная часть вяжется натуральной окрашенной шерстяной нитью с геометрическими узорами. В коллекции музея невозможно найти два одинаковых носка, каждый носок имеет свою уникальную манжету и разные коды. Представленные в экспозиции носки созданы мастерицами Сигулды. В мероприятии был также организован мастер-класс по штопанью и вязанию носков мастерицами компании Aygün.

Экспозиция под девизом "Если хочешь исправить мир начинай со штопанья носков" несет большой философский смысл. На мероприятии было отмечено, что "исправление" мира - сегодня это актуально, чем когда-либо. Потому что мир разрывается по частям на швы, нарушаются границы, многие политические и экономические структуры рушатся. Более того, массовое производство ресурсов приводит к тому, что будущим поколениям остается не так много. При этом, изучая историю старшего поколения, пережившего войну, депортацию, голод, приходишь к выводу, что необходимо рационально использовать вещи - ведь их длительное использование, восстановление является одним из наиболее рациональных решений в нынешней ситуации изменения климата. Поэтому носки в данной экспозиции были выбраны как метафора повседневного потребления любого продукта 21 века.

Носки - самый простой и незаменимый предмет одежды в современной и древней этнографии. Они также оцениваются как ориентиры в различных контекстах. Жизненный цикл и характер носка описывается в последовательных этапах - его плетение, износ, старение и штопанье. А золотая нить, пронизывающая экспонаты, является метафорическим посланием человечеству, чтобы показать, насколько ценными являются носки с точки зрения затраченных на них ресурсов, времени, навыков, экономических и эмоциональных затрат. Поэтому обязательно стоит присмотреться к этому виду одежды.

"Залатывая носки, вы в то же время исправляете мир. Любой из нас может это сделать! Начните сокращать потребление, ремонтируйте свои собственные вещи и станьте свидетелем того, насколько вы приносите пользу экологии!", - говорится в послании организаторов выставки.