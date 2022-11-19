В Баку открылась выставка работ особенных людей с участием звезды сериала "Долина волков"

Таланты искренних сердец - так можно назвать эту выставку ручных изделий лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая открылась в Азербайджанском национальном музее ковра, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Экспозиция организована ОО "Центр реабилитации инвалидов GÜLSAM" при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций в рамках проекта "Укрепление социальной защиты, эффективное применение знаний и умений лиц с ограниченными возможностями здоровья".

В экспозиции представлено около двухсот ручных работ в областях живописи, вышивки, вязания, бисероплетения, резьбы по дереву, керамики и т.д.

Выступившие председатель GÜLSAM Гюльнара Селимова, глава пресс-службы музея Ульвина Фарзалиева и другие отметили, что выставка служит развитию и популяризации творческих возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечению их активной интеграции в общество. Для каждого человека, который занимается творчеством, важна оценка зрителя, поэтому данная выставка - важное событие для ее участников.

Среди почетных гостей были звезда турецкого кинематографа Эрхан Уфак (известен зрителям по сериалам "Долина волков" и другим работам), руководитель благотворительного фонда "Həyat", телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов и другие.

Фото - Вугар Иманов.