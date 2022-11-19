В QGallery открылась выставка Рамины Саадатхан "Танцующий джаз"

В рамках XVII Бакинского международного джаз-фестиваля (Baku Jazz Festival) в Qgallery открылась выставка Рамины Саадатхан Dancing Jazz (Танцующий джаз), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. В экспозиции представлено 13 картин, написанных в жанре абстракции, которые превратили галерею в мизансцену джазового джем-сейшна.

На картинах Рамины Саадатхан запечатлена сиюминутная, необузданная стихия. Художница глубоко ощущает природу джаза и берет за основу в своих композициях контрастирующие комбинации объемов, различных поверхностей и цветов. Она сочетает палитру красок, брызги и линии, подобно мелодиям, ритмам и структурам в джазе. Ее "пылающие, плещущие и бурлящие" композиции перекликаются с безграничностью и энергией джаза. Для ее абстрактных картин характерен спонтанный, активный поток цвета, напоминающий визуализированную симфонию. Это мир пляшущих цветов, где музыку можно увидеть, а цвета - услышать. Неслучайно выставка называется Dancing Jazz - представленные картины оживают под чарующие звуки джаза. Это демонстрация любви художницы к джазу, воспевание ею музыки и искусства в настоящем смысле этого слова. В каждой картине сплетает воедино актуальные увлечения и устремления, личные пристрастия художницы для создания многослойного повествования.

Выставка открыта до 20 ноября.

Baku Jazz Festival проходит с 15 по 22 ноября с участием звезд мирового джаза и отечественных исполнителей, лауреатов международных конкурсов. Директор фестиваля - член Европейской ассоциации джаза Лейла Эфендиева, художественный руководитель - заслуженный артист, саксофонист Раин Султанов.

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