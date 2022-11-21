12 ноября в Азербайджанском культурном центре в Вене состоялся концерт юных азербайджанских талантов, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем выступлении руководитель центра Лейла Гасымова отметила, что центр поддерживает молодые таланты и создает им условия для представления нашей культуры за рубежом. Концертная программа, подготовленная учениками Бакинской детской музыкальной школы №7 им. Гусейнгулу Сарабского, была встречена австрийскими меломанами с большим интересом.

Также было подчеркнуто, что в эти дни в Азербайджане с гордостью отмечают несколько праздников, один из которых День Победы. Во время 44-дневной Отечественной войны под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева отважные сыны нашей Родины освободили азербайджанские земли, находящиеся под армянской оккупацией долгих 30 лет.

К этому же перечню праздников в Азербайджане, который идет по пути демократического, правового и светского государственного строительства, относятся День Государственного флага и День Конституции.

В художественной части мероприятия учащиеся музыкальной школы Джамал Алиев, Фарах Алиева, Джамиля Рагимова и Нурай Гулиева исполнили концертную программу, состоящую из произведений азербайджанских и европейских композиторов. В программе присутствовали произведения таких композиторов, как Гара Гараев, Вагиф Мустафазаде, Полад Бюльбюльоглу, Иоганн Штраус и т.д.

Особое внимание было уделено творчеству Фикрета Амирова, Тофика Гулиева и Эмина Сабитоглу, чьи юбилеи были отмечены в этом году.

Все выступления были встречены бурными аплодисментами.