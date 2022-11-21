В театре оперы и балета состоялся показ оперы «Кармен»

19 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Кармен" композитора Ж.Бизе, передает Day.Az.

С момента премьеры в Париже в 1875 году "Кармен" является одной из наиболее часто исполняемых опер в мире и по сей день трогает сердца многочисленных слушателей.

В широко разрекламированном спектакле принимали участие ведущие солисты оперы России, Беларуси и Азербайджана. Спектакль прошел при полном аншлаге, собрав меломанов, истинных любителей этого спектакля - шедевра мирового оперного искусства, иностранных гостей, представителей дипломатических корпусов и бомонд города.

Для исполнения партии Кармен руководством Оперного театра была приглашена ведущая солистка Московского театра Новая опера им.Е.Колобова, лауреат международных конкурсов вокалистов Анастасия Лепешинская, а в роли Хозе выступил солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Шабетя.

Блестяще и безупречно исполнили также свои партии ведущие солисты Театра оперы и балета - Народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Цуниго) и Гюльназ Исмайлова (партия Фраскиты), Заслуженный артист республики Турал Агасиев (партия Данкайко), солисты Фатима Джафарзаде (партия Микаэллы), Талех Яхъяев (партия Эскамилио), Фахмин Ахмедлы (партия Ремендадо), Махир Тагизаде (партия Моралеса), Нина Макарова (партия Мерседес).

В постановке наряду с хоровым коллективом театра под руководством Заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой, в опере выступил и детский хор "Бановша".

Исполнение популярных арий оперы солистами каждый раз взрывало зал продолжительными аплодисментами и возгласами "браво". Дирижировал спектаклем Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и Национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев, который вел спектакль с особым вдохновением и высоким профессионализмом.

После спектакля бурные овации зрителей долго не отпускали солистов со сцены.