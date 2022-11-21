Анар Керимов встретился с генеральным директором ИСЕСКО

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым находится с визитом в Марокко, сообщили Day.Az в министерстве.

20 ноября состоялась встреча делегации в штаб-квартире ИСЕСКО в городе Рабат.

На встрече генеральный директор ИСЕСКО Салим Мухаммад аль-Малик рассказал о двух своих визитах в Азербайджан в 2021 году, посещении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Министр культуры Азербайджана отметил, что ИСЕСКО, которая, в отличие от некоторых организаций, не политизирует вопросы защиты культурного наследия, была первой международной организацией, чьи представители посетили освобожденные территории Азербайджана.

Проинформировав о праздновании 270-летия города Шуша, который является культурной столицей Азербайджана, Анар Керимов выразил надежду, что представленная в ИСЕСКО номинация "Шуша - культурная столица исламского мира 2024" будет успешной.

На встрече руководители различных подразделений ИСЕСКО проинформировали министра о совместных проектах, реализуемых с Азербайджаном.

После встречи состоялось ознакомление Анара Керимова с новым музеем "Путь пророка", созданным в штаб-квартире ИСЕСКО. Министр передал музею Коран на азербайджанском языке.

Затем со стороны ИСЕСКО в честь азербайджанской делегации был дан официальный прием.