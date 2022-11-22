Минкультуры Азербайджана проводит проверку в одном из театров

На основании соответствующего приказа министерства культуры Азербайджана создана комиссия для проведения служебной проверки в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига.

Как передает Day.Az, об этом сообщили во вторник в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что в рамках реформ, проводимых министерством культуры Азербайджана, проверяется деятельность подведомственных структур, входящих и не входящих в его структуру, принимаются соответствующие меры в связи с выявленными недочетами.

"В министерство поступили обращения о нарушениях, допущенных в театрах, находящихся в подчинении ведомства. Также информация об этом была распространена в медиа. СМИ будут проинформированы о результатах проверки", - говорится в сообщении.