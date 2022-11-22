Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Фикрета Амирова
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Видный представитель азербайджанского классического музыкального искусства Фикрет Амиров, как талантливый композитор прошлого века, создал глубокие драматические произведения, вдохнул новую жизнь в нашу национальную культуру. Творчество выдающегося композитора, общественно-политическая деятельность обширны и разнообразны.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии, Героя Социалистического Труда Фикрета Амирова.

Как сообщает Day.Az, 100-летие со дня рождения видного представителя азербайджанской композиторской школы, основоположника жанра симфонического мугама Фикрета Амирова по соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева отмечается в нашей стране и за ее пределами циклом мероприятий.

Особо следует отметить, что 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова включено в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2022-2023 годы и этот юбилей был отмечен 3 ноября в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Фикрет Амиров родился 22 ноября 1922 года в Гяндже в семье известного певца, тариста и композитора Мешеди Джамиля Амирова.

Обучался в Гяндже, в музыкальном училище по классу тара, затем в Бакинском музучилище по классу композиции. В 1939 году поступил в Бакинскую консерваторию, где изучал композицию у Б.И. Зейдмана и основы азербайджанской народной музыки у Узеира Гаджибейли.

С началом войны Ф.Амиров ушел на фронт, но был демобилизован после ранения. В 1942-1945 годах - директор и художественный руководитель филармонии, а также директор музыкального училища в Гяндже.

В 1945 году продолжил обучение и три года спустя окончил консерваторию, представив в качестве дипломной работы оперу "Улдуз". В 1946-1947 годах - художественный руководитель Азербайджанской филармонии имени М. Магомаева, в 1956-1959 годах - директор Азербайджанского театра оперы и балета.

Фикрет Амиров написал большое количество произведений в разных жанрах. Наиболее известные его симфонические сочинения - "Азербайджанское каприччио" (1961), "Гюлистан Баяты-Шираз" (1968), "Легенда о Насими" (1977), Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром (1948), балет "Тысяча и одна ночь" (1979) и др. В своем творчестве композитор активно использовал азербайджанские народные мелодии и ритмы, принципы мугама, импровизацию, органично сочетая их с вариационным и полифоническим развитием.

Был секретарем правлений Союза композиторов Азербайджана (с 1956 г.) и Союза композиторов СССР (с 1975 г.). Член-корреспондент АН Азербайджанской СССР (1980).

Выдающийся композитор умер 20 февраля 1984 года. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.