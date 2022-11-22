В Баку почтили память Фикрета Амирова

22 ноября исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова.

В связи с этим представители общественности, видные деятели культуры и искусства, члены семьи Фикрета Амирова посетили Аллею почетного захоронения в Баку и почтили память видного композитора, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой наTrend Life.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев отметил вклад, который Фикрет Амиров внес в музыкальное искусство.

"Творчество Фикрета Амирова обогатило сокровищницу мировой музыки. Сочинения композитора звучат на сценах известных концертных залов во всем мире", - сказал Вагиф Алиев.

В начале ноября в концертном зале в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция) было торжественно отмечено 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова, отметил замминистра.

Вагиф Алиев подчеркнул, что государством уделяется большое внимание творческому наследию композитора.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде подчеркнула, что Фикрет Амиров - один из самых ярких представителей музыкальной культуры Азербайджана.

Народная артистка Азербайджана отметила, что выдающийся композитор представил миру синтез мугама и европейской симфонической музыки.

"Симфонические мугамы Фикрета Амирова абсолютно новый жанр. И, безусловно, эти произведения встречаются публикой с большим восторгом. Знаменитый американский дирижер Леопольд Стоковский писал Фикрету Амирову, что публика за рубежом с восторгом принимала сочинения композитора, встречала их исполнение бурными овациями", - сказала председатель Союза композиторов Азербайджана.

Народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли, говоря о произведении композитора "Азербайджанское каприччио", отметил, что в нем прославляются природные красоты Азербайджана.

"Произведения Фикрета Амирова любят, исполняют. Видели бы вы, как его произведения принимала публика на концерте в зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. Его музыка будет звучать и через сто лет...", - добавил народный артист СССР.