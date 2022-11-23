В Центре мугама прошел концерт по случаю 100-летия со дня рождения Фикрета Амирова

В Международном центре мугама в Баку в рамках музыкального фестиваля, проводимого по случаю 100-летия со дня рождения всемирно известного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова, состоялся концерт, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На концерте прозвучали вокальные произведения выдающегося композитора. Среди них арии из оперы "Севиль", азербайджанские народные песни в обработке тонкого знатока народной музыки, которым являлся Фикрет Амиров, и другие произведения. Сочинения выдающегося композитора исполнили известные певцы и ханенде - народные артисты Азербайджана Тейюб Асланов, Фидан Гаджиева, Гюльназ Исмаилова, заслуженные артисты Анар Шушалы, Фарида Мамедова, Ильхам Назаров, а также Чилана й Гусейнова, Талех Яхьяев, Фахри Кязым-Ниджат, Махир Тагизаде, Атеш Гараев. Аккомпанировала артистам концертмейстер Светлана Ахмедова.

Потрясающей красоты произведения Фикрета Амирова, воплотившие богатства азербайджанской национальной музыкальной культуры, были великолепно исполнены вокалистами.

Напомним, что 12-23 ноября по случаю 100-летия со дня рождения Фикрета Амирова министерство культуры Азербайджана проводит музыкальный фестиваль. В его программу включены серии концертов и спектаклей, представляемых в Баку и Гяндже.