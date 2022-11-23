22 ноября 2022 года в рамках "Национального фестиваля Гурама" в комплексе Дворца Ширваншахов состоялась презентация книги "Гурама", Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии открытия председатель правления Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде тепло поприветствовал гостей и затронул ценность искусства гурама. В церемонии открытия также приняли участие вице-президент по коммуникациям и внешним связям и компании bp Бахтияр Асланбейли, заведующий отделом международных связей Фонда Гейдара Алиева, депутат Солтан Мамедов и фотожурналист Реза Дегати, которые также выступили с речью об истории искусства гурама и мерах, предпринимаемых для распространения этого вида искусства.

В основу книги на двух языках "Гурама", автором которой является директор музейного центра "Ичеришехер", доктор философии по искусствоведению Амина Маликова вошли исследования, освещающие различные аспекты создания и развития азербайджанского искусства гурама.

В это же время состоялось открытие выставки.

Следует отметить, что в 2022 году впервые в нашей стране прошёл Национальный фестиваль гурама, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Исполнительной власти города Баку, Министерством культуры, Министерством науки и образования.