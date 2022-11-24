В Баку представят оперу Моцарта «Cosi fan tutte»

26 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ знаменитой оперы В.А.Моцарта "Cosi fan tutte" ("Так поступают все"). Эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства и идет на сцене многих известнейших театров мира.

Премьера оперы состоялась 26 января 1790 года в Бургтеатре в Вене. "Так поступают все" - опера с веселыми переодеваниями, драматическими расставаниями, легкомысленным адюльтером и неоднозначным финалом.

Для исполнения партии Дорабеллы приглашена солистка Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Палиашвили, обладатель Гран-при VIII международного конкурса вокалистов им. Бюлюбюля Эльмина Гасанова.

В спектакле также выступят солисты Театра оперы и балета, Заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (партия Фьордилиджи), Инара Бабаева (партия Деспины), Народный артист республики Акрам Поладов (партия дона Альфонсо), солисты Атеш Караев (партия Феррандо) и Махир Тагизаде (партия Гульельмо).

Оперой будет дирижировать главный дирижер Театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.