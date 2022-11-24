В Анкаре прошло мероприятие в связи с "Годом города Шуша"

В Анкаре состоялось мероприятие в связи с "Годом города Шуша".

Как сообщает в четверг Day.Az , на мероприятии прошла презентация книг "Здравствуй, Азербайджан" и "Черная книга Карабаха".

Участвовавший в презентации главный советник Президента Турции Ялчин Топчу сказал, что эти произведения внесут большой вклад в представление Азербайджана во всем мире.

"Поздравляю с "Годом города Шуша", одного из древнейших городов тюрко-исламской культуры, являющегося жемчужиной Азербайджана, и желаю, чтобы книги "Черная книга Карабаха" и "Здравствуй, Азербайджан" внесли еще больший вклад в представление Азербайджана во всем мире", - сказал он.