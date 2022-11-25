Азербайджанский актер, посвятивший Театру кукол имени Сергея Образцова 50 лет жизни

Впервые в Баку 25-27 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдут большие гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова (Москва, Россия), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Вниманию бакинского зрителя будут представлены его легендарные спектакли "Необыкновенный концерт", "Кот в сапогах" и "Волшебная лампа Аладдина".

В рамках гастролей сегодня прошли пресс-конференция, мастер-класс и встреча внучки знаменитого актера и режиссера театра кукол Сергея Образцова - режиссера-постановщика, заслуженной артистки России Екатерины Образцовой с бакинским зрителем.

Также состоялась творческая встреча с членом актерской труппы театра, уроженцем Баку - заслуженным артистом России Адилем Мамедовым (Адиль Искендер), который посвятил кукольному театру 50 лет жизни! Адиль Мамедов рассказал о театре и работе с Сергеем Образцовым.

"Я, драматический актёр, пришёл в Театр Образцова, театр кукол, и остался в нём. Почему? Потому что с каждым годом я убеждался в том, как здесь всё сложно, но как много здесь можно сыграть. Я никогда на живой сцене, в драматическом театре не смог бы столько сыграть и так долго играть мои любимые роли, как я это умею - голосом, работая с куклой. ... Меня Бог поцеловал - и я попал в этот театр!" - говорит актер.

Адиль Мамедов окончил музыкальную школу при Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия), Театральный институт (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), актёрский факультет ГИТИСа. Работал в Азербайджанском государственном ТЮЗе, в Московском литературно-драматическом театре ВТО. С 1972 года - в труппе Театра кукол им. С.В. Образцова.

Обладая культурой слова, выразительно работая с куклой, он сыграл много разноплановых ролей, среди которых Емеля ("По щучьему велению"), Аладдин ("Волшебная лампа Аладдина"), Солист оперетты, Танго и другие ("Необыкновенный концерт"), чёрт Чука ("Дон Жуан"), Хвост Цербера ("Геракл"), Клеонт ("Полоумный Журден"), студент Исидор и Зав. адскими кознями ("Чёртова мельница"), Король и Принц ("Прыгающая принцесса"), Время ("Комедия ошибок" в постановке Рейна Агура), Кролик ("Братец Кролик"), Заяц и Гусёнок ("Хитрый Ёжик"), удав Каа ("Маугли"), Чёрт ("Ночь перед Рождеством"). В 2004 году как режиссёр осуществил возобновление образцовской постановки "Наша Чуккокала".

На мастер-классе творческий коллектив театра поделился своими секретами и сокровенными тайнами в достижении мастерства. Был показан фильм "Образцов репетирует".

Гастроли организованы российским Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры России, при поддержке министерства культуры Азербайджана.

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