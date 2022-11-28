«И все же он алмаз, возьми, и он блеснет" – к 170-летию со дня смерти Мирзы Шафи Вазеха

Авторы: Натаван Макили-Алиева и Саида Багирлы

"Что ты не говори, но рушить смысла нет

Сто хижин, чтоб один построить минарет"

28 ноября исполняется 170 лет со дня смерти азербайджанского поэта и мыслителя, просветителя и педагога Мирзы Шафи Вазеха.

Точная дата рождения поэта до конца неясна - он родился где-то на рубеже 18-19 веков в Гяндже.

Мирза Шафи писал газели, мухаммасы, рубаи и др. Его основными темами были лирика и сатира. Впервые, еще в школьные годы, соприкоснувшись с его творчеством, нас поразила нетленная мудрость его произведений. Прошли не просто годы, а целая жизнь, но его строки все так же актуальны и не теряют злободневности.

"Поднимет ветер пыль и до небес взметет,

Но кто возвысит пыль до уровня высот?

А между тем алмаз лежит, покрытый пылью.

И все же он алмаз, возьми, и он блеснет".

Не будем здесь рассказывать всю биографию поэта, остановимся на самых интересных для нас моментах.

Мирза Шафи по воле отца должен был стать муллой, но сам он больше всего хотел изучить литературу и языки. Пока был жив отец, молодой человек учился в медресе, там же он познакомился с неким Хаджи-Абдуллой, убежденным суфием. Философ оказал огромное влияние на мировоззрение молодого человека. Природное свободолюбие Мирзы Шафи, его поэтический дар, презрение к ханжескому духовенству заставили Шафи покинуть медресе. С тех пор Мирза Шафи зарабатывал, как писарь, каллиграф и педагог.

Одним из учеников Мирзы Шафи стал и Мирза Фатали Ахундов, на взгляды которого уже повлиял сам Шафи.

"Не доверяй любовь словам своим,

Мы ими никого не убедим.

Любовь мужчин не терпит многословья,

Чем ярче пламя - тем прозрачней дым".

Романтична и печальна история первой любви Мирзы Шафи. Он без памяти влюбился в дочь Ибрагим-хана Гянджинского Нохбике, которую встретил в доме дочери Джавад-хана Пюста-ханум. Ежедневно он приходил к ней и исполнял свои стихи. Он даже стал победителем на одном из поэтических состязаний, и этим обратил на себя внимание красавицы. Однако девушка была уже сосватана. Тогда Вазех принимает решение украсть невесту. Но судьба была против молодых влюбленных - сильная буря заставила их спрятаться в деревушке, где их нашли, и вернули девушку домой.

Свободолюбивая и бунтарская натура поэта, его сатирические произведения, критика закостенелого в невежестве духовенства привела к изгнанию Мирзы Шафи, который обосновался в Тифлисе. Интересно, что в это же время грузинский поэт и философ Николоз Бараташвили, гонимый за свободолюбие, нашел прибежище в Гяндже.

"Судьба народов во многом связана и определяется судьбой их выдающихся личностей, ярких, интересных людей. Кто знает, может, именно в этом и проявляется феномен созвучия личности и времени, которое из нематериальной абстракции превращается в нечто осязаемое, обретая ощущаемые, почти человеческие черты и линии.

Таким было и "грузинское время" вынужденной миграции в Тифлисе азербайджанского поэта Мирзы Шафи. Каждый вечер в шумном трактире некоего Зальцмана он собирал сотни почитателей своих стихов. Горожане, конечно, знали, что Шафи на Родине пострадал за свои свободолюбивые взгляды и стихи. Это обстоятельство только усиливало интерес к нему среди грузинской интеллигенции и вольнодумного студенчества. За него пили только стоя с неизменным восклицанием: "За нынешнего Хафиза Востока". А свой трактир хозяин с гордостью называл "Литературный Диван господина Зальцмана"". Эта цитата взята из предисловия к книге "Песни Мирзы Шафи" профессора Намика Алиева. Это уникальное издание содержит забытые и малоизвестные переводы образцов творчества поэта, собранных покойным писателем, журналистом, ученым-филологом Ровшаном Мустафаевым.

"На тропах счастья, на дорогах бед,

Где не шагнешь, стопа оставит след.

Останется твой след воспоминаньем,

И вновь когда-нибудь всплывет на свет.

Всплывет уликой или оправданьем

На том суде, где всем держать ответ".

Мы вспомнили сегодня великого азербайджанского поэта, прикоснулись к его мудрости и наследию. Он похоронен в Тбилиси, музей и памятник ему находятся в Гяндже. А нам хочется надеяться, что его стихи будет читать молодежь, будут устраиваться литературные вечера, или Диваны, как в прежние времена. Ведь именно красота, доброта и культура должны спасти наш мир.