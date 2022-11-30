В Баку прошел мастер класс по технике акварельной живописи

В Центре искусств "Хатаи" в Баку прошел демонстрационный мастер-класс по технике акварельной живописи, который провел художник Парвиз Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано IWS Azerbaijan - представительством Международного общества акварелистов в Азербайджане и IWS Khatai Art Center при Центре искусств "Хатаи".

В ходе занятия мастер по акварельной живописи Парвиз Алиев раскрыл секреты работы в данной технике, проинформировал о выборе необходимых материалов, а также рассказал о сюжетах, основах композиции, цветовом анализе и его взаимосвязи с композицией и других аспектах рабочего процесса.

В мастер-классе, проведенном на бесплатной основе, приняли участие около 40 человек разных возрастов и профессий.

Акварель - техника изображения и разновидность изобразительного искусства, занимающая переходное положение между живописью и графикой, совмещая их особенности (такие, как богатство тона, построение формы и пространства цветом, активная роль белого фона бумаги в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописи темперой, гуашью или маслом). Художник-акварелист при работе прозрачными акварельными красками учитывает тон, как правило белый, активно отражающий свет, и фактуру основы не только в качестве материала, но и в качестве одного из изобразительных средств.