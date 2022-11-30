Минкультуры Азербайджана распространило информацию в связи с фильмом "Sisters Apart"

Министерство культуры Азербайджана распространило информацию в связи с фильмом "Sisters Apart" в Азербайджане.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на сообщение министерства, согласно действующему законодательству, отечественные и зарубежные фильмы, предназначенные для проката в стране, представляются зрителям в кинопредприятиях после регистрации министерством культуры Азербайджана в Государственном реестре и получения прокатного удостоверения.

"Относительно фильма "Sisters Apart" сообщаем, что данный фильм не получал прокатного удостоверения министерства, и не предназначен для показа ни в Киноцентре "Низами", действующем при министерстве культуры, ни в частных кинотеатрах страны. Что касается показа фильма в каком-либо месте на некинематографической площадке, сообщаем, что решение подобных вопросов не входит в компетенцию министерства культуры Азербайджана", - говорится в сообщении.

Также ведомство отметило, что считает показ фильма на некинематографической площадке неприемлемым.