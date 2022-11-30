В Баку выступил всемирно известный Алессандро Сафина

На сцене Дворца Гейдара Алиева с концертной программой выступил всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафина, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт стал музыкальным праздником, который прошел в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. На вечере прозвучали хиты и новые композиции артиста, в том числе композиция легендарного Муслима Магомаева "Синяя вечность". И, конечно же, певец исполнил всеми любимый хит Luna tu. Многие из нас впервые услышали и полюбили ее, благодаря бразильскому телесериалу "Клон", а до того она успела покорить меломанов всех континентов.

Слушая мировую звезду Алессандро Сафину, невозможно не попасть под очарование харизматичного исполнителя с завораживающей улыбкой, аристократической статью, обладателя волшебного тенора. Всемирно известным Сафина сделали уникальный голос, природное обаяние и творческая смелость. Исполняя оперные арии, он мечтал сделать классическое искусство понятным простому слушателю. В итоге родился новый жанр, который сам артист позже назовет "оперным роком" - стилем, соединившим элементы поп-музыки, академического вокала, соула и мюзикла.