В Выставочном салоне имени Бахруза Кенгерли Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики состоялась презентация первой "Энциклопедии художников Нахчывана", сообщили Day.Az организаторы мероприятия.

Энциклопедия подготовлена Фондом "Знание" при председателе Верховного Меджлиса НАР, Нахчыванским отделением Национальной академии наук Азербайджана и Объединением художников НАР. Проект реализован в честь 50-летия Объединения художников НАР.

В издание вошли материалы об около 160 художниках и 600 произведений. Работа над проектом шла на протяжении трех лет. Составители - председатель Объединения художников НАР, член Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, действительный член (академик) Всемирной академии искусств "Новая эра", депутат Милли Меджлиса, заслуженный художник Ульвия Гамзаева, искусствовед Низами Алыев, художник-фотограф Араз Худиев, редактор - Рашад Зульфугаров.

Выступившие отметили значимость реализации проекта в деле сохранения культурного наследия и пропаганды деятельности художников, внесших свой вклад в развитие искусства Азербайджана. Было подчеркнуто, что расширению творческих возможностей художников уделяется особое внимание - созданы мастерские, проводятся персональные выставки, выпускаются альбомы-каталоги, художники, отличившиеся своей деятельностью, удостаиваются почетных званий. Также в НАР уделяется внимание выявлению молодых талантов и их привлечению к более глубокому изучению искусства живописи в Нахчыванском государственном университете и Нахчыванском педагогическом институте в период обучения по соответствующим специальностям.

В будущем планируется подготовка второго тома энциклопедии.