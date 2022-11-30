В музыке, как в зеркале… - концерт памяти Севды Ибрагимовой

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялся концерт, посвященный светлой памяти известного композитора, народной артистки Азербайджана, профессора Севды Ибрагимовой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе выступили студенты отделения "Преподавание музыки" кафедры "Методика и специальная педагогическая подготовка".

Севда Ибрагимова внесла большой вклад в развитие национальной и классической музыки. После окончания с отличием музыкальной школы имени Бюльбюля она получила два высших музыкальных образования, окончив Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу фортепиано и по классу композиции. Ее учителями были выдающиеся педагоги и музыканты Майор Бреннер и Гара Гараев.

Севда Ибрагимова - автор двух опер, пяти Концертов для фортепиано, Концертов для органа, для тара с оркестром, кантат, камерно-инструментальных и вокальных сочинений, многочисленных циклов для фортепиано соло, разножанровых произведений для детей, музыки к фильмам и спектаклям. Произведения композитора звучат в концертных залах не только нашей страны, но и США, Франции, Швеции, Германии и в других странах мира. В музыке композитора, как в зеркале отразились все ее лучшие душевные качества - беспредельное благородство, доброжелательность, романтичность, вера в торжество духовности в человеке и в мире в целом.

В ходе красочной концертной программы прозвучали сочинения Севды Ибрагимовой, Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Иззат Алиевой, Азиза Азизова, Тофига Гулиева, Васифа Адыгезалова, Джейхуна Аллахвердиева, Саида Рустамова, Ильхама Абдуллаева, Закира Багирова, Пикя Ахундовой.

Все произведения были исполнены студентами с большим профессионализмом, вдохновением и глубоким почтением к памяти Севды Ибрагимовой. Вечер доставил большое удовольствие зрителям и завершился бурными аплодисментами.