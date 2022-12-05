В Будапеште состоялась презентация проекта «Музыкальный дар Азербайджана миру»

В Доме Азербайджана, функционирующем в столице Венгрии, состоялась презентация проекта "Музыкальный дар Азербайджана миру" лауреата международных конкурсов, Гран-при, студентки Частного университета Антона Брукнера, пианистки Аян Мамедли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано Домом Азербайджана при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

Перед презентацией музыкальной программы пианистка отметила, что проделана большая работа по сохранению и пропаганде в мире национального культурного наследия Азербайджана. Она подчеркнула, что наше государство уделяет особое внимание музыкальному искусству и все эти работы служат развитию азербайджанской культуры, ее распространению в мировом масштабе. Целью проекта является продвижение нашей национальной музыки путем ее представления зарубежной аудитории и установление новых контактов в будущем.

В рамках проекта были исполнены произведения гениальных композиторов Кара Караева и Фикрета Амирова.