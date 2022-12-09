В Филармонии прошел концерт, посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт, посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева, организованный Главным управлением культуры города Баку и Академией творчества Айбениз Гашимовой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера был исполнен Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память великого лидера Гейдара Алиева.

Гостям был представлен видеоматериал о жизни и деятельности Гейдара Алиева, который является архитектором и создателем современного независимого Азербайджана. Выдающийся государственный деятель, гениальный сын азербайджанского народа, общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл важную роль в сохранении и развитии национального наследия, культуры и искусства, признании страны в мире как демократического и процветающего государства. С именем великого лидера Гейдара Алиева неразрывно связаны высокий уровень мультикультурализма и толерантности, прогресс во всех областях жизнедеятельности страны, успехи Азербайджана в политической, общественной, экономической и культурной жизни и на международной арене.

В концертной программе выступили заслуженная артистка Айбениз Гашимова и талантливые воспитанники Академии творчества, исполнившие патриотические песни и композиции о великом лидере Гейдаре Алиеве.