Символ культурной столицы тюркского мира передан от Бурсы Шуше

9 декабря состоялась официальная церемония закрытия "Года "Бурса - культурная столица тюркского мира 2022 года" ТЮРКСОЙ. Символ культурной столицы передан от Бурсы Шуше.

Как сообщили в субботу Day.Az в отделе по связям с общественностью и информационному обеспечению Управления государственного заповедника города Шуша, символ культурной столицы был вручен специальному представителю Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыну Керимову главой муниципалитета Бурсы Алинуром Акташем.

Генеральный директор ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный директор Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, губернатор Бурсы Якуб Джанболат, глава муниципалитета Беюкшехер Бурсы Алинур Акташ в своих выступлениях отметили, что объявление города Шуша, колыбели богатого исторического и культурного наследия, родины выдающихся личностей, стойкой крепости культурной столицей тюркских государств 2023 года является новой и грандиозной страницей в истории.

Выступившие особо подчеркнули, что это событие вызывает гордость и имеет большое значение.