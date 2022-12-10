Шушинская творческая мастерская – церемония закрытия проекта

В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный завершению проекта "Шушинская творческая мастерская" (Şuşa yaradıcılıq emalatxanası), организованного министерством культуры Азербайджана при поддержке Управления государственного заповедника города Шуша и реализованного в Шуше, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В фойе центра были представлены образцы художественного творчества, изделия ручной работы, созданные участниками проекта.

Выступившие руководитель аппарата министерства культуры Вугар Мамедов, заслуженный деятель искусств, музыковед Зюмрюд Дадашзаде отметили значимость реализации проекта, представленного в рамках "Года города Шуша", который был направлен на информирование общественности о вандализме, совершенном на наших исконных землях в период почти 30-летней оккупации, разрушенных памятниках, а также на пропаганду нашего культурного наследия, богатой истории и традиций посредством работ, представленных около 30 творческими людьми из Азербайджана и Турции.

В "Шушинской творческой мастерской" приняли участие композиторы, музыковеды, писатели, граверы, медники, фотографы и другие мастера, которые подробно ознакомились с Шушой и под впечатлением от поездки создали произведения. Участники проекта посетили Шушинскую крепость, Дом Узеира Гаджибейли, подвергшийся вандализму армянских оккупантов, Дом-музей Бюльбюля, Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, расстрелянные армянами бюсты известных деятелей азербайджанской культуры - Узеира Гаджибейли, Натаван, Бюльбюля, побывали на Джыдыр дюзю.

Был продемонстрирован видеорепортаж, подготовленный участниками мастерской во время их пребывания в Шуше, представлена концертная программа.