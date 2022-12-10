В Баку открылись Дни кино Казахстана

В Киноцентре "Низами" открылись Дни кино Казахстана, организованные министерством культуры, Государственным центром поддержки казахского кино Kazakhcinema при поддержке посольства Казахстана в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии советник посольства Казахстана в Азербайджане Жандос Нурмахамбетов отметил, что Дни кино посвящены 30-летию установления дипломатических связей между странами и нынешнее событие является очередным мостом культуры.

На открытии был представлен анимационный фильм Ивана Ардашова "Кенже кыз" - история про маленькую девочку Айнур. Желая впечатлить игнорирующих ее старших братьев, она по ошибке освобождает древнего демона - хитрого, непредсказуемого и сильного злодея. Теперь только ей под силу остановить его...

Перед показом режиссер Иван Ардашов сказал, что очень взволнован: "Просмотр фильма вызывает у меня смешанные чувства. Съемки фильма проходили на протяжении года и ныне смотрю свою работу на большом экране. Меня еще больше волнует, что в зале много детей, и очень интересна их реакция и впечатления".

11 декабря зрители смогут посмотреть художественный фильм "Алга" - историю двух братьев, которые после смерти отца начинают промышлять грабежом. Их замечает тренер по легкой атлетике, приехавший из города в аул для отбора талантливой молодежи. Непростые испытания выпадают братьям. Трагический случай меняет их жизнь. Одному из братьев теперь предстоит победить чемпиона мира в марафонском беге... Режиссер картины - Ернар Нургалиев. Фильмы вниманию бакинского зрителя представят режиссер "Кенже кыз" Иван Ардашов и исполнитель главной роли в картине "Алга" Ербол Семкулов.