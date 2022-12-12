Обнаружены развалины мечети Малыбейли

В результате деятельности рабочей группы, созданной для выполнения задач Института истории НАНА по реализации первой "Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", были обнаружены развалины мечети в селе Малыбейли, находящемся под контролем российских миротворцев.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил сотрудник Института истории Фаиг Исмаилов. Было отмечено, что мечеть Малыбейли находится на территории Шушинского района. Село Малыбейли расположено на берегу Гаргарчая, в 15 км к югу от города Шуша, в предгорной местности. Оно находится на расстоянии 2,5 км автомобильной дороги от города Ханкенди, 18 км от города Шуша, 51 км от Агдама, передает Day.Az.

"В журнале "Кавказский календарь", изданном в 1912 году, было написано, что население села Малыбейли, относящегося к Шушинскому уезду Елизаветпольской губернии, составляет 1060 человек, все они азербайджанцы, которые упоминаются как татары. По результатам переписи, проведенной в 1921 году, в селе проживало 942 человека, и все они были азербайджанцами. По результатам переписи 1986 года в селе проживало 1224 человека, все азербайджанцы.

Село Малыбейли Шушинского района Азербайджанской Республики было под оккупацией Армении с 11 февраля 1992 года по 10 ноября 2020 года. В настоящее время оно находится под контролем российских миротворческих сил в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года, подписанным по итогам Второй Карабахской войны.

Мечеть, расположенная в центре села Малыбейли, была одноминаретной. На первый взгляд она похожа на Джума мечеть в Агдаме и мечеть Юхары Говхар Ага в городе Шуша, но отличается от них архитектурным решением и размерами. Стены мечети выложены из местного речного камня, арки и потолок - из красного кирпича и известкового раствора в восточном стиле. Предположительно мечеть была построена в XVII веке. Потому что архитектурная конструкция этой мечети резко отличается от карабахских мечетей XVIII века и их особенностей.

В центре потолка мечети располагался один большой цилиндрический купол, а вокруг него - 8 маленьких. Вершина центрального купола служила отдушиной, через которую в мечеть проникал свет. Своды потолка опираются на 4 каменных столба в центре, а также на заднюю, переднюю и боковые стены. Кирпичные выступы, размещенные по бокам арок и в местах стыковки центрального купола с арками, соединяются друг с другом, создавая орнаментальный, классический вид, придающий особую красоту потолку мечети.

Трехнефная мечеть прямоугольной формы состоит из трех частей. Искусно нанесенная известковая штукатурка придала стенам удивительную гладкость. Внутренние стены, покрытые необтесанными мелкими камнями, также были покрыты штукатуркой.

В целом, по своему внешнему виду и конструкции здание является уникальным образцом карабахской мечетной архитектуры. Мечеть имеет 5 окон с правой стороны и 3 - с левой. Главный вход мечети расположен в центральной части парадной трехарочной галереи здания. На наличниках входной и межкомнатных дверей до сих пор сохранились следы надписей на арабской графике, выполненных красной краской. Хотя некоторые из этих надписей содержат аяты из Корана, вероятно, если бы было возможно их прочитать, мы бы наткнулись на информацию об архитекторе этой мечети.

Справа и слева от центрального входа имелись две небольшие комнаты. Для отопления помещений традиционно на стены устанавливались паровые обогреватели. Потолок, несущий всю нагрузку здания, опирается на колонны в центре зала. Тройные арки, украшенные оригинальными фигурами, и другие части кирпичного потолка дополняются куполом в центре. Этот купол идентичен куполу в резиденции Панахали хана, построенной в городе Агдам. Колонны изготовлены из тесаного камня и имеют восьмиугольную форму", - сказал Фаиг Исмаилов.

Сотрудник Института истории отметил, что село Малыбейли было сожжено 11 февраля 1992 года после оккупации Арменией и его население подверглось этнической чистке. Минарет мечети был разрушен армянскими вооруженными силами, а потолок был взорван в нескольких местах и сожжен, что сделало ее непригодной для использования. Эта жестокость, совершенная в отношении религиозного памятника Азербайджана, является наглядным доказательством армянского вандализма.