Народный артист Мурад Гусейнов посвятил композицию "Xatirələr" памяти великого лидера Гейдара Алиева

Директор Международного центра мугама (МЦМ), народный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Мурад Гусейнов посвятил композицию "Xatirələr" памяти великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Период руководства великого лидера Гейдара Алиева Азербайджаном - одна из самых славных страниц истории страны. С именем общенационального лидера связано развитие всех сфер в Азербайджане. Он считал национальную культуру великим достоянием азербайджанского народа. Благодаря его вниманию и заботе сотни выдающихся деятелей науки и культуры, творческой интеллигенции обрели возможность развивать свой талант и способности, усовершенствовать их, максимально реализовать свой потенциал. Сохранение и пропаганда национального наследия, развитие музыки, театра, кинематографии, изобразительного искусства, литературы, народного творчества, ковроделия стали возможны благодаря ценным идеям великого лидера.