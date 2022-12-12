В Баку прошел вечер классической музыки памяти великого лидера Гейдара Алиева

В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялось мероприятие, посвященное памяти великого лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе БМА.

Мероприятие было организовано Исполнительной властью Насиминского района столицы и Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли. На вечере присутствовали глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров, ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли, видные общественные деятели, представители интеллигенции, члены семей шехидов.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева.

Ректор БМА, профессор Фархад Бадалбейли рассказал об исключительных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в становлении нашего современного независимого государства и подчеркнул, что он всегда оказывал внимание, заботу и большую поддержку деятелям культуры.

Глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров, рассказывая о богатом политическом наследии и опыте государственного управления общенационального лидера Гейдара Алиева, подчеркнул, что он придавал особое значение развитию сферы культуры.

Мероприятие продолжилось художественной частью в исполнении Baku Chamber Orchestra. Отметим, что художественным руководителем оркестра является народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли, директором - народная артистка Азербайджана, профессор Егяна Ахундова, а главным дирижером - заслуженный деятель искусств Фуад Ибрагимов.

В программе, посвященной памяти великого лидера Гейдара Алиева, прозвучали произведения "Траурная ода" Гара Гараева и симфония "Низами" Фикрета Амирова.