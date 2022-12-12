Мультикультурализм в музыкальном искусстве Азербайджана

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялась международная междисциплинарная научно-практическая конференция на тему "Традиционные и классические ценности в мультикультуральной среде". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе БМА.

Отражение мультикультурализма в музыкальном искусстве в Азербайджане на международном уровне рассматривается впервые. Конференция вызвала значительный интерес как у зарубежных музыковедов, так и представителей сферы культуры и искусства Азербайджана.

На открытии конференции прозвучал Государственный гимн Азербайджана. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли.

Каждый день конференции открывался небольшим музыкальным приветствием студентов БМА, большое впечатление произвела "Индийская рага" в исполнении лауреата международных конкурсов, старшего преподавателя Азербайджанской национальной консерватории Мехри Асадуллаевой, также неизгладимое впечатление произвёл хор "Сабах".

Круг рассматриваемых проблем на конференции был достаточно широк и работа проходила в четырех секциях по следующим направлениям - мультикультуральные ценности в мировой музыкальной культуре, роль мультикультурализма во взаимообогащении музыкальных культур, мультикультурализм и композиторское творчество, этномузыковедческие научные проблемы в контексте современной музыкальной науки, проблемы стандартизации национальных народных инструментов в мультикультуральном пространстве, сохранение музыкальной культуры малочисленных народов, сохранение национального музыкального достояния как одно из приоритетных направлений государственной политики, азербайджанская модель мультикультурализма на международной арене, национальные модели мультикультурализма.

Модератором конференции выступила заведующая научно-исследовательской лабораторией "Исследование устной традиционной азербайджанской профессиональной музыки и ее новых направлений: органология и акустика" БМА, доктор философии по искусствоведению, доцент Нурида Исмаилзаде, которая подчеркнула, что наряду с представителями Азербайджана, среди участников конференции музыковеды из Турции, Китая, России и Ирана, которые выступят с около 40 докладами.

В ходе конференции выступили проректор по науке, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Гюльназ Абдуллазаде, профессор Университета Сакарья Кюршад Гюльбеяз (Турция), доцент Уханьской музыкальной консерватории Лина Ли (Китай), заведующая кафедрой "История и теория музыки" Нахчыванского государственного университета, доктор искусствоведения, доцент Инара Магеррамова, заведующая кафедрой Гянджинского государственного университета, доктор искусствоведения, профессор Севда Гурбаналиева и другие.

Конференция прошла на высоком научном уровне, в завершение ее участниками были вручены сертификаты.