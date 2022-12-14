По случаю 50-летия Дворца Гейдара Алиева коллектив культурного учреждения почтил память великого лидера Гейдара Алиева

14 декабря 2022 года исполняется 50 лет с начала деятельности Дворца Гейдара Алиева. В связи с этим знаменательным событием руководство и сотрудники Дворца Гейдара Алиева, посетив могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, выразили глубокое почтение к памяти великого лидера, основателя современного независимого Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе дворца.

Также была почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем коллектив Дворца Гейдара Алиева посетил Аллею шехидов, где возложил цветы к могилам шехидов. Также был возложен венок к мемориальному комплексу "Вечный огонь".

Отметим, что Дворец Гейдара Алиева, названный в честь общенационального лидера, является грандиозным архитектурным творением, занимающим особое место в облике нашей столицы, а также главной сценой и концертным залом страны. Строительство дворца произошло именно благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву. С того исторического события - 14 декабря 1972 года - прошло 50 лет, на протяжении которых и по сей день во дворце отмечаются значимые общественно-политические события, проводятся культурно-массовые мероприятия.