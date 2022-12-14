В Шуше снят фильм про последнюю принцессу Карабахского ханства

Доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова рассказала в интервью Trend Life о съемках фильма, приуроченного к 190-летию со дня рождения известной азербайджанской поэтессы и общественного деятеля, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван (1832-1897), передает Day.Az.

Автор идеи фильма - ученый-фольклоровед, публицист, поэтесса, драматург, кандидат философских наук Фарида Хиджран. Фахрия Халафова является не только автором и главным советником проекта, но и сама предстала в образе Хуршидбану Натаван. Фильм будет также представлен на международных кинофестивалях.

"Когда мне предложили воплотить образ последней принцессы Карабахского ханства Хан гызы (Дочь хана), так называли Хуршидбану Натаван, я приняла это с большой радостью и гордостью. Наша главная цель - донести до мировой общественности о жизни и деятельности видной поэтессы и общественного деятеля Хуршидбану Натаван и показать вандализм армянских агрессоров в период почти тридцатилетней оккупации, когда были уничтожены и разграблены ценности азербайджанского народа, исторические памятники, музеи, библиотеки, центры культуры. Реализация проекта началась летом этого года, была проведена очень большая исследовательская работа, выявлены новые доселе неизвестные факты о Хуршидбану Натаван, что найдет отражение в фильме. Она была не только поэтом и общественным деятелем, но также прекрасной художницей и архитектором. В частности, сама спроектировала свой дом в Шуше, который стал известен местом проведения литературных и музыкальных меджлисов с участием видных и талантливых поэтов, исполнителей мугама и народных песен", - сказала Фахрия Халафова.

Съемки были проведены в местах проживания и деятельности Хан гызы - в Агдаме, который полностью разрушен армянскими вандалами, в Имарет - замковом комплексе основателя Карабахского ханства Панах Али хана, крепости Шахбулаг, и завершились на днях в Шуше, где находится полуразрушенный дом Хуршидбану Натаван и "Хан-гызы булагы" (Родник Ханской дочери). Как известно, в 1873 году Хуршидбану Натаван на свои средства провела в Шушу первый водопровод - длинной в 10-км, который шел от родника Иса булагы. Поэтесса была уважаема и почитаема в народе, известна своей литературной и просветительской деятельностью. При ней в Шуше были построены дворец, мечеть, торговые дома, театр, здания летнего и зимнего клубов, реального училища и многое другое. Хуршудбану Натаван похоронена в Агдаме, на кладбище "Имарет", который также подвергся разрушениям.

"Во время съемок в Шуше столкнулись с большим риском, когда делали кадры в самом полуразрушенном доме и дворе Хан гызы. Была вероятность обрушения и очень холодно, но все было ничто перед нашим желанием снять кадры именно в самом доме, который был одним из прекрасных творений своего времени. Находясь в Шуше, человек забывает обо всех проблемах, страхах и рисках, предаваясь особым эмоциональным впечатлениям и чувствам. Это свободная, прекрасная и гордая Шуша, пролитая кровью наших славных воинов и шехидов, где живут души наших великих личностей! Это наша святая земля! Даже полуразрушенный дом Хуршидбану Натаван очарователен архитектурной изысканностью. Я была во многих странах мира, но еще не видела такого архитектурного памятника с проходами и арками, источающими свет от горного солнца. Кстати, на заборе дворца отражено само солнце - символ Карабахского ханства. И все это создано по проекту Хан гызы", - отметила Фахрия Халафова.

Двухэтажный дом Хуршидбану Натаван XIX века был одним из красивейших зданий в Шуше и выделялся на общем фоне, ценным памятником архитектуры, разрушенной в период армянской оккупации. На нижнем этаже дома были расположены служебные помещения. Комнаты для жилья были размещены вокруг просторного центрального зала на втором, парадном этаже, куда вела наружная лестница. Зал имел высоту около 5 метров. В его внутренней отделке были использованы роспись и резьба по алебастру. Во всю ширину дома этот зал был освещён с двух противоположных сторон большими разноцветно остеклёнными окнами-шебеке размером 5 × 3,5 метра. Это был целый комплекс, построенный на возвышенности, около Шушинской крепости. В начале 1930-х годов в этом здании располагалась Шушинская детская музыкальная школа, созданная по инициативе основоположника национального вокального искусства Бюльбюля. Позднее, после капитального ремонта и реставрации здания в 1987 году, здесь начал действовать Карабахский филиал Музея литературы имени Низами Гянджеви Академии наук Азербайджана. Здесь были собраны обширные литературные материалы, личные вещи писателей и поэтов, старинные книги и рукописи, но все это также уничтожено и разграблено армянскими вандалами и агрессорами.

Кстати, Фахрия Халафова происходит из рода Халафбековых, представителей одной из славных бекских фамилий Карабаха, которые также жили в Шуше. Дом Халафбековых и по сей день находится в Шуше, но, к сожалению, как и большая часть культурных и исторических памятников, он подвергся разрушениям. Здесь родился ее отец - известный государственный деятель, кавалер орденов, заслуженный инженер Рафик Халафов (1939 - 1998).

"Фильм создан в оригинальном формате с участием потомков из рода Хуршидбану Натаван, которые поделились знаниями и воспоминаниями, которые им остались от предков о поэтессе. Таким образом, создается полная картина образа Хуршидбану Натаван. Как известно, у нее было трое детей - Мехтигулу хан Вяфа, Мир Гасан Ага Мир и Ханбикя ханым. Одна из дочерей поэта и военного Мехтигулу хана Вяфа вышла замуж за представителей рода Халафбековых. По сюжету, как будто душа Хан гызы возвращается в освобождённый от агрессоров дом, который полуразрушен, но по прежнему хранит в своих стенах славную историю, когда здесь собирались известные люди для светских разговоров, художественных и поэтических вечеров, здесь появлялись новые таланты, здесь билось сердце города Шуша. Мне было невероятно эмоционально сложно воплощать этот образ, я как будто сама оказалась в прошлом и через себя пропускала эти чувства, в то же время с болью в сердце созерцая эти разрушения. В сердцах азербайджанцев живет память о последней принцессе Карабахского ханства. Дом Хан гызы обязательно восстановят, и здесь вновь будет кипеть жизнь, проводиться значимые мероприятия и вечера культуры", - добавила Фахрия Халафова.