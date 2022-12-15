Азербайджанский фильм завоевал награду в Лондоне

В лондонском "Cineworld Cinema" прошло мероприятие с участием мастеров кино, театрального искусства, архитектуры и моды.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ежегодно проводимый Британский кинофестиваль ("British Film Festival") является важным событием, привлекающим внимание кругов искусства и британской общественности.

На фестивале британские и европейские фильмы конкурировали по ряду номинаций.

В номинации документальных фильмов награду получил азербайджанский фильм режиссера Шамиля Алиева "Creators" (Созидатели"). Фильм занял первое место в данной номинации.

От творческого коллектива фильма награду принял советник посольства Азербайджана в Лондоне Рашад Вагабзаде.