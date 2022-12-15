В Баку открылась выставка "Творческая интуиция. Рафаил Алиев и его времена года"

У каждого человека разное состояние души и эмоций, которые он питает из красот великой природы. Чудесные времена года окрашивают окружающую природу разноцветными красками и теплыми чувствами.

В Баку в художественной галерее QGallery (Гыз Галасы) состоялось открытие выставки "Творческая интуиция. Рафаил Алиев и его времена года", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Известный мастер живописи и чеканки по металлу, член Союза художников Азербайджана и СССР (1988), Евразийского союза художников Рафаил Алиев в своих работах отразил идеальную уравновешенность лаконичных композиций и совершенное чувство гармонии, соединяющееся с нежным обаянием, тихим лиризмом, обезоруживающей кротостью образов. Плавность линий, закругленность форм в картинах завершают ощущение мира, покоя и целостности, объединяя духовное и земное. Красота ясной и точной линии, столь очевидная в собственноручных рисунках мастера, лежит в основе эстетики самого Рафаила. Философия искусства становится предопределяющей в творчестве мастера. В каждом его полотне - полифония эмоциональных звуков и чувств.

Причем, в выразительной чувственности женских портретов, в большой их эмоциональности чувствуется влияние гениального Модильяни. В великолепных женских портретах художника сочетаются чистота и утонченность стиля, символизм и гуманизм, языческое чувство полноты и безудержной радости жизни и патетическое переживание мук всегда неспокойной совести.

Глядя на работы художника, получаешь эстетическое удовольствие и не задумываешься, каким тяжелым и длительным является процесс создания. Хотя и кажется, что написаны они сразу, за один сеанс, поскольку есть в них необыкновенная воздушность, полётность даже, ощущение высоты и своеобразно переданного пространства. Но это не просто произведения искусства, а школа совершенствования технологий, интеллектуальных поисков и профессиональных экспериментов.

Рафаил Алиев умело балансирует на грани правдоподобия и условности, отсекает все лишнее, избыточное, оставляя самую суть. Для его работ характерна совершенная простота, бесстрастная чувственность, вневременность и безусловная органичность. Зритель призван не только смотреть, но созерцать, не только думать, но чувствовать. Ведь настоящее совершенство стремится к простоте, которая является пиком развития.