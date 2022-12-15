Балет "Жизель" в исполнении солистов балетной труппы Театра оперы и балета прошел с ошеломляющим успехом

14 декабря на сцене Азербайджанского Государственного Академического Театра оперы и балета состоялась постановка балета "Жизель" Адольфа Адана.

"Жизель" - одно из лучших творений французского романтизма, необыкновенно красивое и печальное, играющее на струнах души. Идиллия и трагедия, беззаветная любовь и жестокий обман, месть и самоотверженность, мир реальный и фантастический - в этом спектакле всё переплетается, побуждая зрителя сопереживать героям.

Как передает Day.Az, премьера балета "Жизель" состоялась 28 июня 1841 года на сцене театра Ле Пелетье в Париже. С тех пор хореография Жоржа Коралли и Жюля Перро претерпела множество изменений, но смертельный танец виллис на древнем кладбище так же воздушен и прекрасен, а в дуэте графа Альберта и призрака умершей девушки Жизели по-прежнему звучит раскаяние и прощение, отчаяние и успокоение. Завораживающая музыка А.Адана, игра света и тени создаёт мистическую атмосферу, иллюзию соприкосновения с фантастическим загробным миром. Истинная любовь живёт и за чертой смерти - в этом главный посыл "Жизели".

В этот день в главных партиях дебютировали ведущие солисты балетной труппы Театра оперы и балета - лауреат международного конкурса артистов балета и национальной премии "Хумай" Аян Эйвазова (партия Жизель) и Заслуженный артист Азербайджана Анар Микаилов (партия графа Альберта).

Зрители высоко оценили как профессионализм Аян Эйвазовой, который сказывался не только в технике, но и проникновением в психологически сложный образ своей героини, так и великолепное выступление Анара Микаилова в партии графа Альберта - образ, который является одним из самых содержательных и сложных в классическом наследии танцевальных мужских образов.

Аян Эйвазова была превосходна! Легкая, изящная, утонченная, трогательно-беззащитная Жизель в ее исполнении не может оставить зрителя равнодушным! Последняя сцена первого действия заставляет прочувствовать всю боль главной героини от обмана возлюбленного: сломленная Жизель мечется по сцене, страдания льются из ее движений....Потрясающее зрелище!

В этот день все участники спектакля выступали с каким-то особенным вдохновением. Все сольные вариации и "па-де-де" солистов балетной труппы театра буквально взрывали зал продолжительными аплодисментами и возгласами "браво!".

Прекрасно проявили себя в спектакле также Заслуженный артист республики Макар Ферштандт (партия Лесничего Ганса), солисты Самира Мамедова (дебют в партии Мирты), Фаик Губатов (партия Герцога), Джамиля Мурадова (партия Батильды), Лиана Мирабдуллаева (партия Берты).

Балетом с большим профессионализмом дирижировал дирижер Московского академического музыкального театра им.Станиславского и Немировича-Данченко наш соотечественник Ариф Дадашев.

В целом спектакль "Жизель" произвел неизгладимые впечатления. Красивые костюмы и декорации, прекрасная постановка света, изумительный оркестр, все было на высоте! Очень органичный и вдохновленный кордебалет. Сюжет балета вообще очень грустный, но это светлая грусть, и все равно после спектакля остаешься в хорошем настроении.



Нигяр Алиева