В Русской драме покажут новогоднее представление

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна 30 декабря состоится новогоднее представление "Секундная стрелка, или cледствие ведёт Дед Мороз", сообщили Day.Az в театре.

Юных зрителей ждет необычайное приключение, случившееся с девочкой Машей в предновогоднюю ночь - удивительное путешествие в мир детских грез и фантазий, надежд и верных друзей.

Приключенческая сказка для детей написана Ольгой Лифинцевой, в постановке Эмина Мирабдуллаева не оставит равнодушными юных зрителей и их родителей. Над спектаклем работали заслуженная артистка Азербайджана Мария Дубовицкая (хореография), Сямра Ахундова (художник-постановщик), музыкальное оформление заслуженного деятеля искусств, композитора Вагиф Герайзаде, стихи Эмина Мирабдуллаева.

Начало спектакля в 12:00 и 15:00. Билеты продаются в кассе театра и централизованных пунктах продажи билетов.

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