Сегодня день памяти легенды джаз-музыки Вагифа Мустафазаде

Вагиф Мустафазаде покорял слушателей своей самобытностью, виртуозной техникой, своеобразным гармоническим языком исполнения. Автор множества собственных джазовых композиций и обработок, Мустафазаде писал также симфоническую и камерную музыку. В Союзе композиторов Азербайджанской ССР с большим успехом был принят написанный им концерт для фортепиано и симфонического оркестра, где Мустафазаде продемонстрировал свои огромные возможности и в этом направлении. Ему принадлежит также множество камерных фортепианных пьес.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня день памяти выдающегося джазового пианиста и композитора Азербайджана, одного из основоположников джазовой музыки в нашей стране, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде.

Джазмен родился 16 марта 1940 года в Баку. После смерти отца воспитанием будущего композитора занялась его мать, преподававшая азербайджанскую народную музыку.

В 1957 году Вагиф Мустафазаде поступил в Бакинский музыкальный колледж имени А.Зейналлы. Именно он первым создал синтез джаза и мугама, став основоположником азербайджанского джаза.

В 1972 году талантливый композитор написал свое самое известное произведение под названием "Прощай" (Əlvida). Песня стала главным хитом в Азербайджане и принесла ему международную известность.

Известный джазмен также был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Государственной филармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970), "Севиль" (1971), "Мугам" (1977).

Вагиф Мустафазаде - лауреат фестивалей "Таллинн-66", "Таллинн-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста (здесь же состоялся дебютный выход на сцену восьмилетней Азизы Мустафазаде, сразу ставшей лауреатом фестиваля). В 1967 году на состоявшемся в Таллинне джазовом фестивале выступили и Вагиф Мустафазаде, и Рафик Бабаев. Ведущий джазовой программы на радио "Голос Америки" Уиллис Коновер также был среди гостей фестиваля. Выступил и легендарный саксофонист Чарльз Ллойд со своим квартетом, в состав которого входили ещё молодые Кит Джарретт и Джек ДеДжоннетт. Познакомившийся с творчеством Мустафазаде знаменитый американский джаз-музыкант Диззи Гиллеспи поблагодарил Мустафазаде за создание музыки будущего.

В 1968 году состоялись первые гастроли Вагифа Мустафазаде по городам СССР. В 1970 году Вагиф Мустафазаде и целый ряд известных азербайджанских музыкантов дали несколько концертов в странах Латинской Америки.

В 1979 году на Международном джазовом конкурсе в Монако он завоевал I премию и приз - белый рояль. Однако Вагиф не успел узнать об этой победе - он скончался от сердечного приступа в Ташкенте, 16 декабря 1979 года, на сцене, во время исполнения композиции "В ожидании Азизы". Ему было 39 лет.

После его смерти Уиллис Коновер на радио "Голос Америки" - полностью посвятил свою часовую передачу Вагифу Мустафазаде.

На творчество Вагифа Мустафазаде огромное влияние оказало общение с такими музыкантами, как Т.Курашвили, Д.Джапаридзе (Грузия), Г.Лукьянов (Россия), Р.Бабаев (Азербайджан), Йохансон (Швеция), Х.Янковский (Германия). Би Би Кинг сказал, что хотел бы играть блюз так, как играет Мустафазаде.

Благодаря своим оригинальным композициям, богатым восточным колоритом, импровизациям и смешениям ритмов мугама и джаза, Вагиф стал живой легендой. Его творчество высоко ценилось как на Родине, так и за рубежом.