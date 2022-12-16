Юбилейный год Франгиз Ализаде завершился каскадом музыкальных событий в Берлине

Автор: Н. Гасымова

Старт юбилейным мероприятиям был дан 6 декабря в культурном центре посольства Азербайджана в Берлине. Уютный концертный зал был заполнен приглашенными гостями, среди которых были члены дипломатического корпуса, Бундестага, общественные деятели и музыканты Германии. Авторский концерт Франгиз Ализаде открылся содержательным выступлением чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Германии Насими Агаева.

Затем был продемонстрирован небольшой фильм о творчестве композитора, за которым последовало исполнение произведений камерного жанра Франгиз Ализаде. В блестящей интерпретации лауреатов международных конкурсов - Умиды Абасовой, Саиды Тагизаде, Назрин Асланлы, Орхана Гусейнова, Рены Рагимовой и Эмина Гусейнова прозвучали широко известные, высокохудожественные произведения Ф. Ализаде, которые нашли горячий отклик у публики.

На следующий день в кинотеатре Arsenal вниманию зрителей был представлен документальный фильм немецких кинематографистов - Eine Maestra aus Aserbaidschan, отражающий берлинский период творческого пути азербайджанского композитора. Фильм был воспринят зрителями с большим интересом и привел к спонтанной пресс-конференции с присутствующим композитором, которая ознакомила зрителей с богатой музыкальной культурой своей Родины.

9 декабря в лучшем концертном зале Берлина - знаменитом Konzerthaus выступил английский камерный оркестр - NES (New Europe Strings) под управлением Дмитрия Ситковецкого. В программе концерта наряду с произведениями И. С. Баха, композитора из Израиля -Л. Десятникова, была широко представлена музыка Азербайджана. Прозвучали произведения двух композиторов-юбиляров: Фикрета Амирова (симфония "Низами") и Франгиз Ализаде ("Метаморфозы" и "Танец"). Публика восторженно приветствовала представленные произведения, исполнителей, дирижера - Д. Ситковецкого, который украсил программу концерта своими интересными комментариями к исполненной музыке, а также представил публике присутствующую на концерте всемирно известного композитора Ф. Ализаде.

Завершился берлинский марафон юбилейных событий в честь Ф. Ализаде замечательным концертом в Heilig Kreuz Kirche, излюбленном месте берлинских меломанов. Здесь выступил ансамбль датских музыкантов - Rudersdal Chamber Players - уже много лет исполняющих произведения азербайджанского композитора на различных фестивалях. Насыщенная программа включала в себя 4 произведения Ф. Ализаде - фортепианный квинтет Xəzər, Trio - İmpromptus, Dance, а также написанный специально для этого коллектива фортепианный квартет Was wird? (" Что будет?"). Кроме того, в программе прозвучало произведение Solaris известного датского композитора Карла Расмуссена.

В удивительной атмосфере этого зала все представленные произведения прекрасно прозвучали в потрясающем исполнении датских музыкантов, погрузив слушателей в волшебный мир ярких эмоций и глубоких переживаний. Композитор Ф. Ализаде и члены ансамбля неоднократно выходили на сцену, отвечая на несмолкающие аплодисменты публики. Интересно, что сразу же после успешного концерта менеджер одной из известных датских звукозаписывающих фирм предложил Rudersdal Chamber Players записать диск с произведениями Ф. Ализаде.

Следует напомнить, что если предложение датского менеджера претвориться в жизнь, то это будет уже 12-ый авторский диск Ф. Ализаде, записанных такими престижными фирмами как Sony Classical (Япония), Deutsche Grammofon (Германия), Nonesuch (Америка), Le Chante du Monde (Франция), BIS (Швеция) и др.

Череда событий, посвященных юбилею Ф. Ализаде и прошедших в течение недели в Берлине, не ограничилась только концертами и показом фильмов. Состоялись интересные встречи с музыкантами разных стран, были обсуждены вопросы современного музыкального творчества, а также перспективы дальнейшего творческого сотрудничества.