Когда книга в гармонии с классической музыкой – с душою из Баку

Презентация книги Теймура Атаева "Последние сочинения Дмитрия Шостаковича" и концерт Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли стали вечером гармонии литературного слова и классической музыки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своей книге "Последние сочинения Дмитрия Шостаковича" азербайджанский историк, публицист Теймур Атаев, занимающийся исследованиями в сферах геополитики, религии, литературы, искусства, анализирует заключительные сочинения Дмитрия Шостаковича через документальные источники, в которых переданы мысли самого композитора и свидетельства близко знавших его людей. Руководитель Русского Дома в Баку Ирек Зиннуров отметил, что презентация книги стала очередным мостом культуры между странами.

Презентация книги переплелась с концертной программой с произведениями Дмитрия Шостаковича, а также выпускников его класса, выдающихся азербайджанских композиторов Гара Гараева и Эльмиры Назировой. Программа была подготовлена доктором философии по искусствоведению, старшим преподавателем БМА Алёной Инякиной, которая исполнила ряд композиций, а также рассказала о тесной связи Дмитрия Шостаковича с азербайджанской музыкой.

Роль Дмитрия Шостаковича в развитии композиторского творчества Азербайджана очень точно охарактеризовал один из студентов его класса, азербайджанский композитор Джовдет Гаджиев: "... Шостакович после смерти Узеира Гаджибейли будто принял на себя груз ответственности за состояние азербайджанской музыки. Он активно интересовался тем, что делали Ниязи, Фикрет Амиров, Эльмира Назирова, Султан Гаджибеков, Рауф Гаджиев и многие другие композиторы. Он приходил на все прослушивания, которые проходили в Москве, неизменно выступал с разбором наших новых произведений, что было неоценимой школой для всех авторов. И когда он бывал в Баку, он старался услышать как можно больше произведений, звучащих на концертах и в записях, высказать свое мнение ...".

На вечере также выступили заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт, артистка Государственной хоровой капеллы Камилла Иманова, артист Государственного академического театра оперы и балета Руслан Персан, преподаватели БМА - лауреаты международных конкурсов Лала Мухтарова, Наргиз Кенгерли, Диляра Керимова, студенты Нариман Масимов, Эрол Рзаев, Заррин Алиева, Осман Мустафазаде, Хумай Хаджизаде.

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