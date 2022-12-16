Azerbaijan Kids Fashion Show 2022 – самые стильные дети

В Badamdar Estates прошел детский конкурс и дефиле юных моделей Azerbaijan Kids Fashion Show 2022, организованный Star Kids Group, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Главная цель проекта - раскрытие творческих способностей подрастающего поколения в индустрии моды, представление их широкой общественности с последующим участием лучших юных моделей на международных конкурсах", - отметила организатор проекта, директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

Жюри возглавила художник-модельер, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова. Среди членов жюри были также общественные деятели, представители культуры и представители индустрии моды - председатель ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана" Земфира Агаева, телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов, певец Эльнур Мамедов, дизайнер Егяна Садыхова, бизнесвумен Илаха Алиева и победительница Kids Best Model 2022 Фатима Мамедова.

Конкурс прошел среди юных моделей от 4 до 14 лет. На подиум вышли 114 детей - 64 девочки и 50 мальчиков, которые предстали в костюмах 18 модельеров. Лучшие были отмечены в различных номинациях.

Фото - Нариман Исмайлов.

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