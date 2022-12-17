В Центре Гейдара Алиева представлены джазовые шедевры Вагифа Мустафазаде в программе "Мама. Ичеришехер. Каспий…"

В Центре Гейдара Алиева состоялся потрясающий концерт "Anam. İçərişəhər. Xəzər..." (Мама. Ичеришехер. Каспий...), посвященный Дню памяти всемирно известного музыканта, основоположника азербайджанского джаз-мугама, пианиста, композитора, джазмена Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 - 16.12.1979), сообщает Day.Az. Концерт, организованный Центром Гейдара Алиева и Фондом Вагифа Мустафазаде, прошел при аншлаге и под яркие овации зрителей.

Среди зрителей было множество видных общественных деятелей, представителей культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. Среди них ветеран азербайджанского джаза, саксофонист Рафиг Сеидзаде, который не только был другом детства Вагифа Мустафазаде, но даже сидел с ним за одной партой в Бакинском музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы.

"В молодые годы у Вагифа проявлялись большие способности к музыке. Как известно, в Баку джаз был очень популярен, и вся молодежь, которая стремилась к новаторству, занималась этим направлением музыки. Вагиф любил сольно играть и, куда бы ни приходил, увидев рояль, обязательно садился за инструмент, от души и сердца искренне завораживая окружающих своими мелодиями. Он прекрасно играл классический джаз и жил музыкой. В 50-60-е годы мы слушали "Голос Америки" и во многом оттуда познавали секреты искусства джаза, но это было в классическом стиле. А Вагиф, синтезируя азербайджанские песни и джазовые композиции, одним из первых в мире создал этно-джаз и стал основателем джаз-мугама, получил мировое признание. Вся его жизнь и творчество прошли перед моими глазами, и что самое главное, он был потрясающим другом и человеком", - сказал Trend Life Рафиг Сеидзаде.

Руководитель Фонда Вагифа Мустафазаде, директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде в Баку Афаг Алиева (двоюродная сестра Вагифа Мустафазаде) отметила значимость проводимого вечера.

"Я давно мечтала сделать концерт, посвященный творчеству Вагифа Мустафазаде в Центре Гейдара Алиева. Это ныне стало знаменательным событием еще и потому, что в 1976 году великий лидер Гейдар Алиев подарил Вагифу квартиру в центре Баку, где он жил последние три года своей жизни, творил, создавая прекрасные произведения - был счастлив! Великий лидер Гейдар Алиев всегда оказывал особую заботу и внимание Вагифу, как и всем нашим деятелям культуры и искусства, создавая все условия для плодотворной деятельности. В концертной программе мы собрали в основном молодых артистов, которые выросли на музыке Вагифа Мустафазаде, стали продолжателями его творчества, джаз-мугама. Сегодня эта молодежь является лауреатами международных конкурсов и участниками престижных фестивалей, что очень радует - они стали настоящими мастерами", - сказала Trend Life Афаг Алиева.

В концертной программе под яркие овации зрителей были представлены джазовые шедевры Вагифа Мустафазаде в исполнении именитых и молодых исполнителей и музыкантов, среди которых Алим Гасымов, Эмиль Афрасиаб, Этибар Асадли, Исфар Сарабский, Эльчин Ширинов, Руслан Гусейнов, Шахин Новрасли, Эльвин Баширов, Искендер Алескеров, Мир Муса Сеидзаде, Ниджат Асланов, Риад Мамедов, Эльбей Мамедзаде, а также инструментальный ансамбль "Гайтагы" под руководством Анвера Садыгова и Бакинский камерный оркестр (Baku Chamber Orchestra) под управлением дирижера Фуада Ибрагимова.

Ведущий вечера известный знаток джаза Рахиб Азери отметил, что неслучайно концерт называется "Мама. Ичеришехер. Каспий...". Вагиф Мустафазаде, родившийся в старинной части Баку - Ичеришехер, расположенном на берегу Каспия, всегда признавался, говоря о причинах творческих успехов: "Потому что были мама, Ичеришехер и море". Его мама Зивер ханум сделала многое для изучения нашего мугама. Она была одной из первых, кто получил образование в классе выдающегося композитора Узеира Гаджибейли. А после преждевременной кончины сына создала дом-музей в его честь.

На вечере было отмечено, что музыкант покорял слушателей своей самобытностью и виртуозной техникой. Он первым использовал в джазе азербайджанский колорит, стал автором около 1200 джазовых композиций и обработок, писал также симфоническую и камерную музыку. Лауреат международных фестивалей, с большим успехом выступал в городах Союза и Латинской Америки, был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста". Он также был основателем различных ансамблей - джаз-трио "Кавказ" при Госфилармонии Грузии, ВИА "Мугам", "Лейли" и "Севиль" на базе Гостелерадио Азербайджана. В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако Вагиф Мустафазаде завоевал первую премию и приз - белый рояль. Однако Вагиф не успел узнать об этой победе. Во время концертной программы в Ташкенте при исполнения композиции "В ожидании Азизы", посвященной его дочери Азизе, у него случился приступ и на следующий день он скончался в больнице. Ему было всего 39 лет... У него осталось двое дочерей. Старшая дочь Лала - профессиональный музыкант (пианистка), лауреат международных конкурсов, преподавала в Парижской консерватории, а также работает в Гранд-опера. Младшая Азиза стала всемирно известной джазовой пианисткой и композитором, продолжив путь отца, в США и Европе ее называют Королевой джаза. Имена Вагифа и Азизы Мустафазаде включены во Всемирную энциклопедию джаза.