В Баку состоялась премьера спектакля, посвященного Ахмеду Джаваду

"Железной рукой загоним человечество к счастью", "Труд в СССР - есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства" - за подобными лозунгами в Советском Союзе скрывались чудовищные преступления, миллионы репрессированных, поломанных судеб, в том числе - семей "врагов народа".

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля под названием "Kod adı - V.X.A - (Xalq düşmənlərinin arvadları)" (Имя кода - V.X.A - (Жены врагов народа), поставленный главным режиссером театра, заслуженным деятелем искусств Мехрибан Алекберзаде по собственной одноимённой пьесе на основе реальных событий, сообщает Day.Az.

Проект посвящен 130-летию поэта, писателя, переводчика, публициста, автора слов Государственного гимна Азербайджана Ахмеда Джавада (1892-1937) - одного из передовых представителей романтизма и реализма в азербайджанской литературе, ставшего жертвой сталинских репрессий.

После приведения приговора - расстрела Ахмеда Джавада - в исполнение, подверглись репрессиям и члены его семьи. Его жена, Шукрия ханым, была выслана в Казахстан, четверых детей разлучили... Пьеса разворачивается на фоне трагедии Шукрии ханум и заключенных лагеря - "жён изменников Родины". Произведение в ее лице повествует о судьбах женщин, подвергшихся самым ужасным духовным и физическим пыткам, насильственно лишенных детей и родного очага.

Действие происходит в Акмолинском лагере жён изменников Родины (А.Л.Ж.И.Р.) - разговорное название 17-го женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области Казахстана (1938-1953). Крупнейший советский женский лагерь, один из трёх "островов" "Архипелага ГУЛАГ". Название связано с составом заключённых, значительная часть которых была репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486 как ЧСИРы (Члены семей изменников Родины). Существовало и другое разговорное название лагерного отделения - "26-я точка", так как лагерь располагался в 26-м посёлке трудопоселений. В 1938 году в лагере находилось около 8 тысяч заключённых женщин, в том числе 4500 ЧСИР.

Интересно, что в постановке приняли участие около семидесяти членов театральной труппы и актеров. Творческий состав: удожник-постановщик - Мустафа Мустафаев, композитор - Азер Гаджиаскерли, художник по свету - Вадим Кусков, пластика - Джейхун Дадашов, режиссеры - Нихад Гуламзаде и Гюльнар Гаджиева.