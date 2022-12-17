Скончался азербайджанский актер театра и кино Садиг Ахмедов, сообщили Trend в близком окружении артиста, передает Day.Az.

Актеру было 62 года.

Садиг Ахмедов родился 5 февраля 1960 года. В 1978-1982 годах проходил обучение на курсе Мехти Мамедова в Институте искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

В разные годы актер служил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна (сейчас - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна), театре "Ибрус".

Снимался в фильмах и сериалах, среди которых "Дронго", " Прощай, южный город", "Жизнь Джавида", "Град" и многие другие.