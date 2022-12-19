Названа дата презентации фильма о Низами Гянджеви

К концу года, ко Дню солидарности азербайджанцев мира будет проведена презентация фильма о Низами Гянджеви.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заведующий Отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа Министерства культуры Руфат Гасанов, выступая на Второй азербайджано-турецкой совместной культурной конференции.

Он подчеркнул, что фильм посвящен жизни и творчеству Низами Гянджеви, истории его любви.