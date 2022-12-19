https://news.day.az/culture/1520851.html Названа дата презентации фильма о Низами Гянджеви
Названа дата презентации фильма о Низами Гянджеви
К концу года, ко Дню солидарности азербайджанцев мира будет проведена презентация фильма о Низами Гянджеви.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заведующий Отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа Министерства культуры Руфат Гасанов, выступая на Второй азербайджано-турецкой совместной культурной конференции.
Он подчеркнул, что фильм посвящен жизни и творчеству Низами Гянджеви, истории его любви.
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