В Баку проходит Неделя турецкого кино. Мероприятие организованно Министерством культуры и туризма Турции, Министерством культуры Азербайджана, Бакинским Институтом Юнуса Эмре и ассоциацией "Yerli Düşüncə".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend на церемонии открытия Недели турецкого кино присутствовали первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев, заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан, посол Турции в нашей стране Джахит Багчи, деятели культуры и искусства.

В своем выступлении первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев отметил, что сотрудничество в сфере кино между Азербайджаном и Турцией успешно продолжается и развивается. Так, в обеих странах проводятся дни кино, презентации фильмов, встречи с известными деятелями киноискусства и другие мероприятия.

Вагиф Алиев выразил уверенность, что фильмы, вошедшие в программу Недели турецкого кино, вызовут большой интерес у азербайджанского зрителя.

Заместителем министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан в своем выступлении подчеркнул, что братские страны Азербайджан и Турция разделяют радости и горести друг друга.

Было отмечено, что события, произошедшие в Карабахе 30 лет назад, были встречены в Турции с большой скорбью, а Славная Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, подарила чувство огромной радости.

В день открытия вниманию публики был представлен фильм Семиха Капланоглу "Baglilik Hasan" (Верность Хасану).

В рамках мероприятия зрители смогут посмотреть следующие киноленты - "Baglilik Hasan" (Верность Хасану), "7. Koğuştaki Mucize" (Чудо в камере №7), "Kesisme: Iyi Ki Varsin Eren" (Пересечение: Хорошо, что ты есть, Эрен), "Adanis: Kutsal Kavga" (Аданис: священная битва), "Askin Ömrü" (Жизнь любви), "Ankara Yazi Veda Mektubu " (Анкаринское лето), "Rafadan Tayfa Göbeklitepe".

Отметим, что в звезды турецкого кино, актеры Ипек Тузджуоглу, Умут Карадаг и Фатих Османлы, режиссеры Тунч Давут, Мурат Шекер, Мустафа Кара, продюсеры Хаджи Мехмет Алтынал и Галип Гюнель проведут встречи с азербайджанскими студентами, деятелями кино и обсудят совместные проекты.

Цель мероприятия - собрать вместе представителей турецкого и азербайджанского киносектора, передача опыта, установление контактов между режиссерами, актерами и сценаристами и т.д.