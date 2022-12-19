В Гяндже прошел эстрадный концерт в честь 100-летия Рауфа Гаджиева

В Гянджинской государственной филармонии прошел эстрадный концерт, организованный Министерством культуры в честь 100-летия со дня рождения видного композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР Рауфа Гаджиева (1922-1995), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Вечер был организован при поддержке Исполнительной власти Гянджи и Регионального управления культуры города.

Музыкальный фестиваль организован в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Рауфа Гаджиева.

Выступившие начальник Регионального управления культуры города Васиф Джаннатов и представительница министерства, музыковед Туран Мамедалиева рассказали о значимости фестиваля в деле пропаганды творческого наследия Рауфа Гаджиева, создавшего многочисленные ценные произведения в различных жанрах, в том числе симфонии, оратории, кантаты, оперетты, музыку к кинофильмам. Его отличали новаторские идеи творчестве и уникальные шедевры национальной музыкальной культуры, которые он оставил для будущих поколений.

Концертная программа была подготовлена и представлена камерным оркестром филармонии под управлением народного артиста Рафаэля Байрамова и эстрадным ансамблем "Xəmsə" под управлением Шахрияра Тагиева. На вечере выступили народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженная артистка Кямаля Тагизаде, солисты ансамбля Али Мамедов, Рустам Джафаров, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, вокалисты Лейла Мамедова, Эльмир Пишнамаззаде и Васиф Бараймов, которые исполнили композиции "Sevgilim", "Mehriban Bakı", "Saçlarına gül düzüm", "Leyla", "Bahar sənsiz", "Bənövşə", "Azərbaycanım" и другие. Впервые была представлена миниатюра Рауфа Гаджиева для камерного оркестра "Qızlar rəqsi".

Отметим, что фестиваль "Рауф Гаджиев -100" пройдет в Баку и Гяндже с 3 по 27 декабря. В рамках фестиваля будут исполнены сочинения композитора, а также пройдет научно-творческая дискуссия, посвященная памяти Рауфа Гаджиева. Фестивальные концерты, показы спектаклей и мероприятия будут проведены во Дворце Гейдара Алиева, Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Гянджинской государственной филармонии, Международном центре мугама и Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Ранее во Дворце Гейдара Алиева прошел эстрадно-джазовый концерт "Bu həyat qədər", в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре представлена оперетта "Кавказская племянница".

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