Памяти Ахмеда Бакиханова… 130-летие знатока мугама

В Международном центре мугама в Баку в рамках очередного мероприятия проекта "Muğam axşamları" (Вечера мугама) прошел вечер, посвященный 130-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, видного представителя азербайджанской музыкальной культуры, мастера игры на таре, педагога Ахмеда Бакиханова (1892 - 1973 годы), сообщает Day.Az.

В своем выступлении выдающийся исполнитель на таре, народный артист, профессор Рамиз Гулиев, говоря о жизни и творчестве Ахмеда Бакиханова, поделился воспоминаниями о мастере.

Было отмечено, что Ахмед Бакиханов своим обширным и многогранным творчеством внес ценный вклад в сокровищницу музыкального искусства Азербайджана. Ахмед Бакиханов - знаток мира мугама, глубоко овладевший секретами исполнительского мастерства на таре, на протяжении всей своей деятельности бережно сохранял это уникальное культурное и духовное наследие нашего народа. Было подчеркнуто, что исполненные им мугамы, а также написанные песни и теснифы занимают достойное место в золотом фонде азербайджанской музыки. Ансамбль народных инструментов, который создал и возглавлял Ахмед Бакиханов, отличался богатым репертуаром и активно участвовал в культурной жизни страны. Целое поколение исполнителей на таре, вписавших важные страницы в летопись азербайджанской музыки, является учениками Ахмеда Бакиханова.

Далее была представлена концертная программа, которую сольным исполнением открыл Рамиз Гулиев. Затем заслуженная артистка, ханенде Севиндж Сарыева и молодые исполнители представили вниманию публики мугамы и теснифы.

Ханенде выступили в сопровождении солистов Международного центра мугама - заслуженной артистки Чинары Гейдаровой (ганун), Рашада Ибрагимова (тар), Тебриза Юсубова (кяманча), Рафаэля Аскерова (балабан), Васифа Юсибли (уд) и Вюсала Байрамова (нагара).