Детская филармония в Баку представит концерт для маленьких зрителей

Азербайджанская государственная детская филармония 23, 25 декабря представит концертную программу "Sirli Sandıq" (Таинственный сундучок), передает Day.Az.

Музыкальная программа будет посвящена предстоящему Новому году и Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

В программе примут участие музыкальный детский театр "Yuvam", ансамбль народных инструментов "Sədəf", детский хор "Şəms", действующие при Детской филармонии, а также танцевальные коллективы и ученики вокальных классов.

Вниманию публики будут представлены красочные музыкальные номера.

Билеты на концерт можно приобрести на www.iticket.az

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.