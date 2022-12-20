Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде порадуют бакинцев концертом в филармонии

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 23 декабря состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Бакинского камерного оркестра, сообщили Day.Az в филармонии.

На вечере оркестры выступят под руководством дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Солисты красочной концертной программы - народный артист СССР Фархад Бадалбейли и народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде.

На концерте прозвучат Концерт для двух фортепиано с оркестром С-dur И.С.Баха, Концерт для фортепиано с оркестром D-dur,op.21 №11 Й.Гайдна, Концерт для фортепиано с оркестром В.Мустафазаде, Сюита для двух фортепиано с оркестром, op.17 №2 (II.Вальс, III.Романс, IV.Тарантелла) С.Рахманинова.

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